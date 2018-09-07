Студентов Алматы обучили пользоваться порталом Egov

Департаментом по делам государственной службы и противодействия коррупции по Алматы всем руководителям учебных заведений поручено возобновить работу Центров обслуживания студентов. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поручение было дано с целью упрощения процедуры получения необходимых справок студентами с начала учебного года.

Поэтому 7 сентября 2018 года на территории Satbayev University состоялась «Ярмарка государственных услуг». Мероприятие было организовано Департаментом совместно с филиалом НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматы.

Целью проведения ярмарки было разъяснение студентам и работникам Университета о порядке предоставления госуслуг, о преимуществах их получения через государственную корпорацию «Правительство для граждан» и портал «электронного правительства».

Также посетителям Ярмарки было предложено получать электронно-цифровые подписи, а также госуслуги через компьютеры, планшеты и мобильные устройства.

"Ярмарка была создана для того, чтобы объяснить каждому студенту, как комфортно, не выходя из дома, в стенах ВУЗа или через мобильное приложение получить все необходимые документы", – заявил руководитель департамента Таумурат Д.Т.

Организаторы отмечают, что ярмарку посетило более 1500 студентов, выдано ЭЦП-158, mgov-144, адресных справок – 213, справка о наличии либо отсутствии судимости – 62.