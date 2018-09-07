По-летнему тёплая и без осадков: какая погода будет на выходных в Казахстане
В западных и южных областях Казахстана сохранится погода, тогда как в северных, центральных и восточных областях ожидается похолодание.
Фото : nezdeluxe.pl7 сентября 2018, 15:06
8 - 10 сентября в западных и южных областях Казахстана сохранится по-летнему тёплая и без осадков погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На погоду остальной территории страны будут оказывать влияние холодные атмосферные фронты, смещающиеся с районов Западной Сибири.
В северных, центральных и восточных областях в предстоящие трое суток ожидается по-осеннему прохладная с дождями погода и с температурой воздуха на 2-4°С ниже климатической нормы для данного периода.
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