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По-летнему тёплая и без осадков: какая погода будет на выходных в Казахстане

В западных и южных областях Казахстана сохранится погода, тогда как в северных, центральных и восточных областях ожидается похолодание.

Фото : nezdeluxe.pl7 сентября 2018, 15:06

8 - 10 сентября в западных и южных областях Казахстана сохранится по-летнему тёплая и без осадков погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На погоду остальной территории страны будут оказывать влияние холодные атмосферные фронты, смещающиеся с районов Западной Сибири.

В северных, центральных и восточных областях в предстоящие трое суток ожидается по-осеннему прохладная с дождями погода и с температурой воздуха на 2-4°С ниже климатической нормы для данного периода.


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