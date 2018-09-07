Ситуация в школе им. А.Фердоуси стабилизировалась

С жителями села, выразившими недовольство, члены рабочей группы провели всестороннюю разъяснительную работу.

В общеобразовательной школе им. А. Фердауси в селе Фердауси Мактааральского района, Туркестанской области, ситуация уже стабилизирована, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования Туркестанской области.

В общеобразовательной школе имени А. Фирдауси учатся 700 учеников, их них 371 – девочки. Все ученицы приходили в школу в одежде с элементами религиозного атрибута. В результате слаженной систематической работы 4 сентября все девочки начальной школы (1-4 классы) пришли в соответствующей школьной форме. А 198 учениц старших классов, соблюдая школьную форму, посещают занятия. Кроме того, специалисты проводят разъяснительную работу с 60 ученицами, не соблюдающими единую школьную форму

В школе регулярно проводилось разъяснение по выполнению Приказа № 26 от 14 января 2016 года Министра образования и науки Республики Казахстан «Об утверждении требований к к обязательной школьной форме для организаций среднего образования. Однако, в данном учебном заведении не было полностью выполнено Правило, утвержденное в Законе об образовании и специальном приказе министра образования РК «Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается».

Чтобы решить сложившуюся ситуацию была сформирована специальная рабочая группа с участием областных управлений по делам семьи, детей и молодежи, внутренней политики, образования и акимата Мактааральского района, и были утверждены конкретные планы действий. В состав рабочей группы вошли сотрудники правоохранительных органов областного уровня. С 3 сентября ученицам школы им. А. Фирдауси, не соблюдавшим единую школьную форму, запретили посещать школу. Также родители учеников, пропускающих школу три дня подряд, были оштрафованы.

С жителями села, выразившими недовольство, члены рабочей группы провели всестороннюю разъяснительную работу. Специалисты государственных органов и религиозных объединений провели несколько собраний с родителями, со старшими аула и представителями местной интеллигенции и объяснили требование соблюдения общих стандартов образования в светском государстве.

Специально приехавшие 40 психологов работали с каждой ученицей, и с учителями работают по сей день, объяснив им, что самая важная ценность в светском государстве - подчиняться закону страны. Проводятся различные тренинги по стрессоустойчивости и профилактике стрессовых ситуаций. С 7 сентября ученики данной школы будут участвовать в спортивных и культурных мероприятиях. Также в селе работает специальный штаб.

Следует отметить, что накануне нового учебного года состоялась церемония открытия нового здания средней школы имени А.Фердауси. В этом году из республиканского бюджета было выделено 1 млрд. 350 миллионов тенге, и построили современное новое учебное заведение на 600 мест.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!