Внимание – дети! Полицейские Алматы переводят школьников через дорогу

В течение всего учебного периода запланировано проведение мероприятия для общеобразовательных школ мегаполиса.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и повышения качества знаний Правил дорожного движения, среди учащихся общеобразовательных школ мегаполиса проведены мероприятия в рамках оперативно – профилактического мероприятия «Внимание – дети!», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс - службу ДВД города Алматы.





«В мероприятиях приняли участие около двадцати общеобразовательных школ мегаполиса. Дорожно-патрульная полиция совместно с отрядами Юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных школ продемонстрировали учащимся начальных классов, как переходить и действовать на дорогах нашего мегаполиса, картонные, нарисованные дорожные знаки, значения предупреждающих, запрещающих, предписывающих знаков и других требования ПДД. В качестве примера на базе школы – гимназии № 188 Наурызбайского района в составе команды «Юных инспекторов дорожного движения», которая продемонстрировала отличную подготовку знаний ПДД, основные сигналы регулировщика на дорогах», - сообщил и.о. начальника Местной полицейской службы ДВД подполковник полиции Торехан Исин.

Вместе с тем, в течение всего учебного периода запланировано проведение мероприятия для остальных общеобразовательных школ мегаполиса тематичных акций, которые научат детей безопасности на дорогах и других общественных местах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!