Курс валют на выходные

Курс тенге к доллару остался на уровне дневных торгов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара США составил 375,56 тенге за доллар (+3,39 тенге), объем торгов – 107,55 млн долларов. По итогам утренней сессии KASE 7 сентября средневзвешенный курс доллара составил 375,69 тенге за доллар.

По российскому рублю средневзвешенный курс составил 5,4299 тенге за рубль (-0,0335).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,8989 тенге за юань. Средневзвешенный курс евро составил 438,00 тенге за евро.

В обменниках курс доллара – 375,5-377,5 тенге, евро - 437,5-440,5 тенге, рубля - 5,45-5,53 тенге.

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