Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс валют на выходные

Курс тенге к доллару остался на уровне дневных торгов.

Фото : zakon.kz7 сентября 2018, 16:17

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара США составил 375,56 тенге за доллар (+3,39 тенге), объем торгов – 107,55 млн долларов. По итогам утренней сессии KASE 7 сентября средневзвешенный курс доллара составил 375,69 тенге за доллар.

По российскому рублю средневзвешенный курс составил 5,4299 тенге за рубль (-0,0335).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,8989 тенге за юань. Средневзвешенный курс евро составил 438,00 тенге за евро.

В обменниках курс доллара – 375,5-377,5 тенге, евро - 437,5-440,5 тенге, рубля - 5,45-5,53 тенге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты