Конференция археологов в ВКО объединила ученых разных стран мира

Центральное место экспозиции занял воссозданный образ золотого человека, найденного в курганах Шиликтинской долины.

Грандиозное событие собрало в Восточном Казахстане десятки ученых из Великобритании, США, Италии, Бельгии, Венгрии, Польши, Японии, Германии и Российской Федерации, чтобы в рамках III Международной научно-практической конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», узнать в чем заключен секрет магнетизма центра Евразии и какие еще сенсации таит древняя родина тюрков передает zakon.kz.

В пленарном заседании приняли участие заведующая отделом внутренней политики администрации Президента РК Аида Балаева, ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, генеральный секретарь международной организации «ТЮРКСОЙ» Дюйсен Касеинов.

Атмосферу торжественного величия предстоящего мероприятия участники конференции смогли ощутить уже в холле ЦДК Усть-Каменогорска, где их вниманию была представлена уникальная экспозиция подлинных эксклюзивных находок с археологических памятников Шиликты, Берель, Елеке Сазы, Аблайкит, которые представили выдающиеся археологи Казахстана ­ Зейнолла Самашев, Карл Байпаков, Абдеш Толеубаев.

Они поразили воображение не только обывателей, но и зарубежных специалистов. Профессор Института восточных рукописей Российской академии наук Наталия Ямпольская отметила, что восхищена всем увиденным на выставке.

– Здесь я впервые. У меня очень яркие впечатления от выставки. Надеюсь увидеть еще больше, поэтому пребываю в восторге от того, что мне удастся побывать непосредственно в тех местах, где были найдены эти уникальные артефакты, – сказала она.

Знакомство с великолепными образцами ювелирного искусства в скифо-сакском зверином стиле, вселило во многих и присутствовавших чувство гордости за великое наследие предков.

Центральное место экспозиции занял воссозданный образ золотого человека, найденного в курганах Шиликтинской долины. Эта фигура привлекла, пожалуй, большую часть посетителей выставки. Возвышаясь над своими потомками, он словно символизирует величественную эпоху древних цивилизаций. Одетый с головы до ног в золото – властитель Великой степи.

Поражает точность и тонкость, с которой ученые-антропологи по методике Герасимова воссоздали лицо золотого воина, жившего здесь сотни лет назад. Богатство его костюма, расшитого золотыми витиеватыми украшениями, инкрустированными бирюзой, затмевает все ранее увиденное. Стоит подчеркнуть, что вниманию гостей была представлена лишь малая часть обнаруженных реликвий. Но даже это позволило представить объем и значение сделанных открытий, а главное - прикоснуться к истории, ощутить мощную энергетику сакральных мест.

Выставка создала общее представление о том, какая масштабная и важная работа была проведена в Восточном Казахстане за последние три года. Только на проведение археологических исследований в регионе было выделено 450 млн. тенге. Такое внимание и уважение к древности принесло свои результаты. Фонды музеев области пополнились 19 тысячами артефактов.

– Систематизировав находки мы планируем организовать в одном из ведущих экспозиционных залов Европы уникальную выставку «Золото предков», – отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Международной научно-практической конференции «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», зарекомендовала себя как высокопрофессиональная международная экспертная площадка. Отрадно, что она объединяет видных ученых тюркологов, писателей, деятелей культуры из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Сегодня на ней впервые широкой публике были представлены результаты трехлетней программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии, с докладами выступили археологи из разных стран мира. Это свидетельствует о том, что интерес к научно-исследовательской работе, проводимой в Восточном Казахстане, вышел далеко за пределы нашей страны.

– Благодаря программе «Рухани Жангыру», получившей широкую поддержку как внутри страны, так и за ее пределами, проведена системная работа по сохранению исторического и культурного пласта не только казахской нации, но и глобального тюркского сообщества, – отметила Аида Балаева. – Уникальные археологические открытия на территории Восточно-Казахстанской области позволили расширить знания о великом наследии наших общих предков. Мы должны и дальше углублять сотрудничество между странами в этом направлении.

Аким области Даниал Ахметов дал поручение выделить гранты ученым Казахстана для изучения и анализа документов по истории Казахстана, хранящимся в библиотеках Пекина, Тегерана и Каира.

Аида Балаева выразила огромную благодарность акиму области Даниалу Ахметову и его команде за поддержку и эффективную реализацию программы «Рухани Жаңгыру», отметив, что проведение этого мероприятия придаст новый импульс следующему этапу развития археологической науки и позволит обозначить круг задач на перспективу.

– Безусловно, подводя итоги 2016-2018 годов, мы не останавливаемся на достигнутом и продолжим программу по развитию археологии Восточного Казахстана, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Приоритетными задачами на ближайший период для нас станут сохранение и дальнейшее изучение памятников археологии и истории, развитие инфраструктуры туризма к сакральным местам.

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