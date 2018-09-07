Пожар в цеху потушили в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

В Жетысуском районе Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, в 15.42 часов на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что горит цех по ул.Казыбаева, д.24.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 5 минут, в 15:47 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горело одноэтажное складское помещение. Создалась угроза перехода огня на близрасположенный частный жилой дом. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространение огня на жилой дом и девять складских боксов. Пожар локализован в течение получаса, в 16:14 часов и ликвидирован в 16:34 часов", - сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 160 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

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