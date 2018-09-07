КПО провела форум в рамках «проекта расширения Карачаганакского месторождения»

Главными темами обсуждения стали предстоящий Этап 1 Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1), требования КПО к поставщикам товаров, работ и услуг (ТРУ), а также стратегия по развитию местного содержания и планы по закупу ТРУ в рамках ПРК-1.

Сегодня в г. Астане состоялся форум по развитию местного содержания, организованный компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), при содействии Министерства энергетики Республики Казахстан и Полномочного органа - ТОО «PSA».

В форуме приняли участие представители более 130 отечественных и международных компаний, оказывающие комплексные услуги по проектированию, закупкам и строительству (ПЗС), заинтересованные в создании совместных предприятий; руководство Министерства Энергетики РК, Министерства по инвестициям и развитию РК, Акимата ЗКО, депутаты Мажилиса Парламента, руководство Полномочного органа - ТОО «PSA», а также ряд неправительственных организаций: НПП «Атамекен», ОЮЛ «Союз сервисных компаний Казахстана», ОЮЛ «Союз машиностроения Казахстана», а также Итало-Казахстанской торговой палаты, департамента международной торговли Великобритании.

Главными темами обсуждения стали предстоящий Этап 1 Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1), требования КПО к поставщикам товаров, работ и услуг (ТРУ), а также стратегия по развитию местного содержания и планы по закупу ТРУ в рамках ПРК-1.

В своей приветственной речи генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил, что целью форума является обсуждение перспектив развития местного содержания на Карачаганакском проекте в свете предстоящих работ по расширению мощностей месторождения. По его словам для этого в КПО созданы все необходимые условия. В частности, компания обновила Политику по местному содержанию и разработала двухлетнюю Программу развития местного содержания. Данные усилия КПО нацелены на содействие в реализации государственной программы по индустриализации и развитию машиностроения РК.

Отдельно г-н Блом остановился на том, что принятая в КПО стратегия по внедрению обязательного условия создания партнерств и совместных предприятий по крупным нефтесервисным контрактам за последние два года позволила задействовать большее число отечественных компаний и дала последним возможность участия в более сложных работах. Данная практика будет продолжена и при реализации проекта расширения Карачаганака, что позволит КПО нарастить долю местного содержания и, тем самым, увеличить свой вклад в развитие экономики Западно-Казахстанской области и Республики Казахстан в целом.

«В ближайшее время мы начнем пред-квалификацию потенциальных поставщиков услуг ПЗС, где перед участниками рынка поставим условие создания совместных предприятий или консорциумов с участием казахстанских компаний, обязательного закупа казахстанского оборудования и материалов, а также развития местного персонала. Всё это должно способствовать созданию условий для устойчивого развития казахстанской промышленности путем привлечения внешних инвестиций и трансферта технологий» - сказал Эдвин Блом.

Так, в первом полугодии 2018 году доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 56,2%, что в денежном выражении составило около 200 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997г. доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,7 миллиардов долларов США.

«Следует отметить, что за последние 4 года произошли значительные изменения в структуре закупа товаров казахстанского производства. Если ранее в основном закупались товары с относительно низкой добавленной стоимостью (дизельное топливо, природный газ, бензин, жидкий азот), то сейчас в рамках долгосрочных контрактов КПО закупает продукцию технологически более сложную (сверхтяжелые и толстостенные сепараторы, модульные электроподстанции, металлоконструкции, трансформаторы, теплообменники, буровые долота, шаровые клапана, буровые трубы, химическая продукция и пр.), ранее не производимые в Республике Казахстан в соответствии с требованиями КПО. КПО требует от участников тендеров поставок оборудования по заданным параметрам, произведённым в Республике под маркой «Сделано в Казахстане» - добавил заместитель генерального директора КПО Марат Каримов.

Далее в формате круглых столов представители КПО ответили на вопросы участников форума касательно планируемых к закупу ТРУ в рамках проекта «ПРК-1». Были обсуждены такие вопросы, как стратегия данного проекта в части реализации и стратегии местного содержания, работа отдела КПО по контрактам и закупу, процедура оценки поставщиков для регистрации в базе данных и тендерные требования КПО.

Также в целях установления диалога в рамках Форума состоялась интерактивная сессия с участием потенциальных подрядчиков ПЗС и отечественных производителей.

Подводя итоги мероприятия, заместитель генерального директора КПО Марат Каримов выразил надежду, что проведение данного форума придаст отечественным предприятиям дополнительный стимул добиваться соответствия международным стандартам качества. Это позволило бы увеличить долю местного содержания во всех будущих проектах консорциума.

В свою очередь делегаты форума отметили высокий уровень организации мероприятия и его высокую эффективность. По их словам, солидный экспертный уровень участников способствовал всестороннему обсуждению и анализу вопросов, предложенных в повестке дня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!