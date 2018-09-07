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В Кыргызстане медики торговали младенцами

Зарегистрировано 4 случая.

Фото : fakty.ictv.ua7 сентября 2018, 17:27

Министерство внутренних Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на ведомство.

В МВД сообщили, что в Ошской области и Бишкеке зарегистрировано 4 факта торговли младенцами.

Уточняется, что в отдельных случаях медики сообщали родителям о смерти ребенка, но на самом деле, продавали их, оформляя поддельные документы.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.


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