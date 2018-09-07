В Кыргызстане медики торговали младенцами
Зарегистрировано 4 случая.
Фото : fakty.ictv.ua7 сентября 2018, 17:27
Министерство внутренних Кыргызстана расследует 4 уголовных дела по торговле младенцами. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на ведомство.
В МВД сообщили, что в Ошской области и Бишкеке зарегистрировано 4 факта торговли младенцами.
Уточняется, что в отдельных случаях медики сообщали родителям о смерти ребенка, но на самом деле, продавали их, оформляя поддельные документы.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми» УК КР.
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