В Мангистауской области нашли повешенным мужчину

Причины, толкнувшие мужчину на такой шаг, пока неизвестны.

Полиция проводит проверку по факту самоубийства мужчины в Мангистау, сообщает сайт Тумба.

Инцидент произошел в селе Атамекен Мунайлинского района. Тело 47-летнего жителя района в сарае нашли родственники.

Никаких признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По данному факту была назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины, толкнувшие мужчину на такой шаг, пока неизвестны.

Ранее в Мангистау молодого мужчину нашли повешенным на газовой трубе. Трагедия произошла в поселке Приозерный. Следов насильственной смерти на теле 28-летнего местного жителя тогда также обнаружено не было.

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