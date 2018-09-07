В Алматы пройдут соревнования на самой высокогорной дороге Казахстана

Традиционно гонка включает в себя велосипедный заезд на шоссейных и горных велосипедах.

9 сентября в Алматы стартует старейшее из наиболее уникальных любительских состязаний на самой высокогорной дороге Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В восьмой раз в горах Заилийского Алатау развернётся негласное состязание между бегунами и велосипедистами на самой высокогорной дороге Казахстана – Kosmos UpHill 2018. Это неординарное по духу и атмосфере событие, собирающее сотни людей, увлеченных красотой наших гор и здоровым образом жизни.

Традиционно гонка включает в себя велосипедный заезд на шоссейных и горных велосипедах, а также высотный забег в стиле skyrunning. Каждый из участников самостоятельно выбирает вид спорта для преодоления обозначенной дистанции. Общий старт даётся в нижней части Большого алматинского ущелья, в местечке Аюсай, а общий финиш размещён в горах, выше 3200 метров над уровнем моря на перевале Жусалы-Кезен известном также как "Космостанция".

Задача велосипедистов преодолеть более чем 20-ти километровую дистанцию с экстремальным набором высоты. Для бегунов задача не легче, - пробежать более 12-ти километров вверх по пересечённой местности. Вертикальный перепад высоты для участников Kosmos UpHill в любой из дисциплин составит более чем 1700 метров.

Лучших атлетов-любителей определят в возрастных категориях, раздельно среди мужчин и женщин, бегунов и велосипедистов. Общее количество призовых мест в 22-х категориях - 66.

"В этом году мы подготовили для атлетов возможность следить за результатами онлайн. Данные будут синхронизироваться с нашим сайтом в режиме реального времени. Да восемь лет назад, когда мы, команда «Экстремальная Атлетика», только задумали провести этот уникальный старт, трудно было поверить, в подобную оперативность. Но вот по прошествии лет мы предоставляем нашим участникам самый качественный сервис", - сказал п редставитель оргкомитета, Вадим Винокуров

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