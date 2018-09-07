В аэропорту Астаны отменят рейсы
Взлетно-посадочную полосу закроют с 10 по 21 сентября, ремонтные работы будут проводиться с 9.00 до 13.00.
В аэропорту Нурсултан Назарбаев отменят рейсы из-за планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Sputnik Казахстан.
Взлетно-посадочная полоса будет закрыта с 10 по 21 сентября этого года.
В пресс-службе столичного аэропорта сообщили, что ремонтные работы будут вестись с 9.00 до 13.00 по местному времени. Все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда, отменят.
Планируется, что терминалы аэропорта будут работать в штатном режиме.
Информацию по изменению времени рейсов можно узнать в авиакомпании, у которой пассажиры купили билеты. Также круглосуточно работает справочное бюро аэропорта (+7 7172 702 999).
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