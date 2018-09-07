В аэропорту Астаны отменят рейсы

Взлетно-посадочную полосу закроют с 10 по 21 сентября, ремонтные работы будут проводиться с 9.00 до 13.00.

В аэропорту Нурсултан Назарбаев отменят рейсы из-за планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает Sputnik Казахстан.

Взлетно-посадочная полоса будет закрыта с 10 по 21 сентября этого года.

В пресс-службе столичного аэропорта сообщили, что ремонтные работы будут вестись с 9.00 до 13.00 по местному времени. Все рейсы, вылетающие и прилетающие в аэропорт до обеда, отменят.

Планируется, что терминалы аэропорта будут работать в штатном режиме.

Информацию по изменению времени рейсов можно узнать в авиакомпании, у которой пассажиры купили билеты. Также круглосуточно работает справочное бюро аэропорта (+7 7172 702 999).

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