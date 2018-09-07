Как собираются использовать «Сергек» налоговики

С помощью этих аппаратно-программных комплексов будет производиться вручение уведомлений о налоговой задолженности автовладельцам.

О возможных способах использования органами госдоходов аппаратно-программных комплексов «Сергек», сообщили Zakon.kz в пресс-службе Министерства финансов РК.

Как отмечено в сообщении ведомства, одной из приоритетных задач органа государственных доходов является повышение собираемости налогов, в том числе с физических лиц. При этом в случае несвоевременной уплаты налога орган госдоходов направляет физическим лицам уведомление о налоговой задолженности. Однако на практике имеется ряд проблем по вручению таких уведомлений физическим лицам, в том числе в связи с их отсутствием по месту жительства.

«В этой связи Министерством финансов на постоянной основе ведутся работы по совершенствованию данного процесса, в том числе посредством применения цифровых технологий. В настоящее время в целях снижения налоговой задолженности физических лиц Министерством финансов совместно с Комитетом административной полиции МВД РК (КАП МВД РК) прорабатывается вопрос уведомления автовладельцев о налоговой задолженности по налогу на транспортные средства при остановке транспортных средств, в случаях, установленных законодательством РК», – говорится в сообщении Минфина РК.

В этих целях между Министерством финансов и КАП МВД РК заключается меморандум, который предусматривает проведение совместных рейдовых мероприятий с использованием возможностей аппаратно-программных комплексов «Сергек» и вручение уведомлений о налоговой задолженности физическим лицам - участникам дорожного движения.

«Таким образом, планируется, что Министерство финансов будет предоставлять в КАП МВД РК сведения о физических лицах, имеющих налоговую задолженность по налогу на транспортные средства. В свою очередь КАП МВД РК осуществит прием, обработку поступивших сведений, создаст базу данных по недобросовестным налогоплательщикам и обеспечит оперативную передачу данных в информационную систему данных Центра оперативного управления ДВД по г. Астаны. Вручение уведомления органа государственных доходов о налоговой задолженности физических лиц будет осуществляться посредством программного обеспечения на портативных планшетах при остановке транспортных средств по основаниям, указанным в подпунктах 1), 2), 6) - 8) пункта 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении», – отметили в пресс-службе МФ РК.

Более того, в перспективе планируется, что у автовладельцев будет возможность погасить налоговую задолженность на месте посредством платежных терминалов, имеющихся у сотрудников ДВД по г. Астаны. Одновременно Министерством финансов в текущем году запланированы работы по созданию API-сервисов для передачи сведений о налоговой задолженности, а также начисленных налогах. Это позволит частному ИТ-сектору создавать сервисы по уведомлению налогоплательщиков об имеющейся задолженности, а также начисленных налогах во избежание начисления и роста пени.

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