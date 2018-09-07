«Тайный покупатель» выявил нарушения в сфере земельных отношений

Нарушения создают определенные неудобства для населения при получении госуслуг.

Департамент АДГСПК по Актюбинской области совместно с представителями общественного объединения детей инвалидов «Кадам Plus» провели акцию «Общественный контроль». Мероприятие проводилось методом тайных проверок. В рамках мероприятия проверяющие посетили отделы земельных отношений города Актобе, Алгинского, Мугалжарского, Темирского и Уилского районов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление профилактики коррупции.

В ходе проверок было установлено, что в отделах отсутствуют комфортные условия для лиц с ограниченными возможностями и граждан, а именно: пандус, кнопка вызова сотрудника, отсутствие специальных кабинетов, систем для охлаждения кабинетов, в кабинетах услугодателей имеются административные барьеры, а также уборные помещения не соответствует санитарным нормам при использовании лицами с ограниченными возможностями.

Более того, сотрудники отделов не владеют информацией по вопросам выдачи решения на изменение целевого назначения земельного участка, вместо этого направляют услугополучателей в ЦОНы.

Тем самым все вышеперечисленные нарушения создают определенные неудобства для населения при получении госуслуг.

По завершению мероприятий Департаментом даны соответствующие рекомендации по соблюдению законодательства в сфере оказания государственных услуг и созданию необходимых условий для населения.

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