Казахстан будет поставлять ячмень и кукурузу в Китай

Экспорт Казахстана в Китай превысил 5 млрд 600 млн долларов по итогам прошлого года. Импорт из Китая составил 4 млрд 492 млн долларов.

Казахстан посещает китайская инспекция, она посетит 18 предприятий, производящих ячмень и кукурузу. Об этом сообщил заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты РК Нуралы Букейханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодня более 25 сельскохозяйственных товарных групп Казахстана разрешены в Китае. Это замороженная говядина, баранина, пшеница, растениеводческая продукция, кондитерские изделия, продукция обрабатывающей промышленности.

«В данный момент Казахстан посещает китайская инспекция, она проводит инспекцию на 18 предприятиях ячменя и кукурузы, ожидаем, что до конца года по данным предприятиям будет дан доступ на китайский рынок.

Помимо этого, в конце сентября ожидается повторная инспекция по убойным пунктам крупнорогатого скота и также ряд предприятий будет иметь доступ к поставке товаров в Китай», - сказал Нуралы Букейханов на казахстанско-китайском бизнес-форуме.

Ранее сообщалось, что экспорт Казахстана в Китай превысил 5 млрд 600 млн долларов по итогам прошлого года. Импорт из Китая составил 4 млрд 492 млн долларов.

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