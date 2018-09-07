Атырауских школьников обучают гончарному мастерству

Основная цель мероприятия - пропаганда и популяризация среди подрастающего поколения древнего национального искусства, а также ознакомление с историей родного края.

В целях исполнения поручения Главы государства о созданию этноаулов и в рамках программы «Рухани ­жаңғыру» специалисты отдела развития туризма управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития в селе Сарайшык провели обучающие мастер-классы по гончарному искусству, сообщает zakon.kz.

Основная цель мероприятия - пропаганда и популяризация среди подрастающего поколения древнего национального искусства, а также ознакомление с историей родного края.

Для обучения гончарному искусству специально из Кызылкогинского района был приглашен известный в республике мастер, фотограф, выпускник Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства Жайлау Таласов. Он рассказал учащимся о способах изготовления из глины казахского духового музыкального инструмента саз сырнай.

- Сейчас многие бытовые изделия производятся из материалов, которые содержат химические добавки. А это, может быть, вредно для здоровья. Поэтому мы должны возрождать наше национальное ремесло, - отметил Жайлау Таласов.

Как сообщил главный специалист отдела по развитию туризма областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алмас Копжанов, обучающие мероприятия, имеющие туристическую направленность, будут проводиться в течение всего года.

- Во внеурочное время, во время отдыха, у учащихся есть возможность поближе ознакомиться с историей края,- сказал он.

Отметим, что в свободное от обучения время, дети участвовали в национальных играх и спортивных соревнованиях. Победители были вознаграждены памятными подарками и благодарственными письмами.

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