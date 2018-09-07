Шымкентские полицейские доставили 15 подростков в Центр адаптации

Сотрудники Абайского ОП ДВД г.Шымкент выявили правонарушения в ходе ОПМ «Подросток».

С 27 августа по 5 сентября текущего года на территории города Шымкент проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление государственного языка и информации ДВД г. Шымкент.

Данное мероприятие проводилось в целях активизации работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предупреждение противоправных действий со стороны несовершеннолетних, а также пересечение фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность, а также нахождения подростков в ночное время в развлекательных заведениях и вне дома без сопровождения взрослых.

В ОПМ «Подросток» были задействованы свыше 40 полицейских, а также представители органов образования и здравоохранения, прокуратуры и других заинтересованных организаций. При обнаружении несовершеннолетних после 23 часов в развлекательных заведениях, их родители будут привлечены к административной ответственности по ст.442 ч.2.

В ходе ОПМ полицейские доставили 15 подростков в Центр адаптации. Также выявлено 47 административных правонарушений и 7 несовершеннолетних поставлены на профилактический учет.







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