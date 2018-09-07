Аида Балаева: Впечатляют масштабы системной работы в ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов добавил, что уникальные находки позволяют прикоснуться к истории, ощутить мощную энергетику, исходящую от сакральных мест.

Археологические исследования в Восточном Казахстане имеют все шансы на мировую известность, потому что играют важнейшую роль в изучении истории раннекочевнических и древнетюркских обществ, в реконструкции культурно-исторических процессов евразийского пространства, сообщает zakon.kz.

Делегация во главе с заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Аидой Балаевой, ответственным секретарем Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Куатжаном Уалиевым посетила областной историко-краеведческий музей, где были представлены сенсационные артефакты.

Речь идет об успехах в рамках Программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии на 2016-2018 годы.

Высокие гости с интересом оценили экспонаты, имеющие огромную ценность для науки и перспективы для дальнейшего подробнейшего изучения.

– Впечатляют масштабы системной работы в Восточно-Казахстанской области, – отметила Аида Балаева.

– В зале «Золото властелинов степи» представлены наиболее яркие археологические находки с памятников бронзового века и эпохи ранних кочевников: Шиликтинских курганов, некрополей Берель и Елеке Сазы, буддийского монастыря Аблайкит, – пояснил известный археолог Казахстана, заслуженный деятель РК, доктор исторических наук Зайнолла Самашев.

Настоящей сенсацией стали раскопки текущего года под его руководством в долине Елеке Сазы Тарбагатайского района. Экспедиция обнаружила не потревоженное погребение золотого человека. Обилие золотых украшений в виде оленей, свернувшихся в кольцо хищников, оружия – все это доказывает царское происхождение юноши VIII-VII вв. до н.э.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов добавил, что уникальные находки позволяют прикоснуться к истории, ощутить мощную энергетику, исходящую от сакральных мест.

– За три года работы из областного бюджета на археологические исследования было направлено 450 млн тенге, – подчеркнул глава региона. – С учетом сопутствующих работ, реставрации объектов, а также развития туристической инфраструктуры к сакральным местам вложено более пяти млрд. тенге. Фонды музеев пополнили около 19 тысяч артефактов!

Стоит отметить, что гостям были представлены проекты Музея археологии и современного искусства, который планируется построить в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» в 19 микрорайоне Усть-Каменогорска. Архитектор Сагындык Джамбулатов заручился поддержкой главы региона и в скором времени состоится детальное рассмотрение предложенных вариантов.

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