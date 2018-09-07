В каких условиях учатся юные Эйнштейны и Джобсы ВКО

По словам заведующей отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Аиды Балаевой, такая инициатива не имеет аналогов в республике.

С 1 сентября школьники Восточного Казахстана получили возможность приобрести не только базовые знания, но и навыки, которые соответствуют требованиям современного мира и способны формировать будущее, сообщает zakon.kz.

Во всем этом можно было убедиться во время посещения средней школы № 46 Усть-Каменогорска. Современные кабинеты естественных наук и робототехники, а также новые IT-классы радуют глаз.

– В этом году в Восточном Казахстане реализован уникальный проект «Менің мектебім» программы «Рухани жаңғыру», – отметила заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова. – На средства спонсоров и меценатов школы региона оснащены кабинетами новой модификации по стандартам Назарбаев интеллектуальных школ. С 1 сентября во всех полнокомплектных школах региона состоялось торжественное открытие 476 кабинетов физики, химии, биологии, робототехники.

Асем Нусупова рассказала о реализации проектов, в рамках программы «Рухани жаңғыру» на 2017-2021 годы в области запланировано выделение более 15 млрд тенге на сферу образования. Проекты, вошедшие в республиканский реестр: «Бiлiктi маман», «Рухани бiлiм беру» и Реализация трехъязычного образования.

По словам заведующей отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Аиды Балаевой, такая инициатива не имеет аналогов в республике. Это значит, что восточноказахстанские дети будут идти в ногу со временем, а то и на шаг впереди!

Можно только позавидовать ученикам и педагогам, в распоряжении которых появились многофункциональные интерактивные доски, современное оборудование и специальная мебель для лабораторий, наглядные тренажеры, позволяющие увидеть физиологические процессы в организме человека и многое другое.

В рамках проекта партии «Нұр Отан» в школах открыто 277 IT-классов, для обучения в которых разработана специальная адаптированная программа.

– Учащиеся 3-11 классов теперь смогут освоить основы программирования, робототехники, 3D-моделирования и мехатроники, – сказала учитель информатики средней школы № 46 Чинар Бабатаева.

Напомним, для обучения детей в IT-классах 554 педагога региона прошли интенсивную стажировку по новой методике.

Также можно отметить, что в Восточном Казахстане активно развивается трехъязычие. С 2016 года ежегодную курсовую подготовку проходят все учителя языковых дисциплин. Если сначала только четыре процента учителей показали хороший результат, то уже в прошлом году по итогам международного экзамена ТКТ 44 процента педагогов вышли на профессиональный уровень. Сертификат СЕLТА, дающий право быть тренерами мирового класса получили 11 учителей английского. Этот документ практически приравнивает их к носителям языка.

– Поначалу было непросто, ведь мы, учителя, сели за парты, стали вспоминать и совершенствовать язык Байрона и Диккенса, – призналась учитель английского языка средней школы № 46 Жанар Мусахаева. – Затем все пошло, как по маслу, появился азарт, стимул доказать себе и ребятам, что вместе у нас все получится! Этот шаг вызывает уважение и гордость.

В целом в новом учебном году 730 учителей, прошедших курсовую подготовку, начали преподавание предметов естественных наук на английском языке в 82 школах Восточно-Казахстанской области.

Пилотные школы обеспечены необходимыми двуязычными учебниками по биологии, физике, химии и информатике.

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