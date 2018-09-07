Путин заявил, что Россия может доказать подготовку боевиками провокаций с химоружием в Сирии

Президент РФ отметил важность участия в борьбе с террористами вооруженной оппозиции Сирии.

Россия располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в Сирии. На это указал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана, сообщает ТАСС.

"Считаем недопустимым, когда под предлогом защиты гражданского населения террористов хотят вывести из-под удара, а также нанести урон правительственным войскам Сирии, - сказал он. - Как представляется, именно на это направлены попытки инсценировать применение сирийскими властями отравляющих веществ". "У нас имеются неопровержимые доказательства подготовки боевиков к таким операциям, к таким провокациям", - указал российский лидер.

Путин сообщил, что в этой связи проинформировал своих коллег о проводимой российской стороной работе в рамках Совбеза ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Отмечу, что к антитеррористическим усилиям присоединяются и отряды вооруженной оппозиции Сирии, что считаю чрезвычайно важным", - отметил он, уточнив, что этот факт способствует повышению уровня доверия между сирийскими сторонами.

Президент РФ сообщил, что в ходе саммита главы государств рассмотрели ход реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Особое внимание уделили задачам запуска конституционного комитета, договорились вместе содействовать работе ООН по формированию его персонального состава из числа представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества", - заключил он, отметив, что предстоит согласовать такие параметры будущего устройства Сирии, которые обеспечили бы всем ее гражданам мирную жизнь в рамках единого, целого и территориально целостного государства.

Президент РФ рассчитывает, что призыв о перемирии в Идлибе будет услышан и у террористов в этой провинции хватит ума сложить оружие.

"Мы исходим из того, что удастся договориться, что наш призыв к примирению в идлибской зоне будет услышан, - подчеркнул российский лидер. - Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие". Он напомнил, что "все наши договоренности по Сирии всегда исходили из того, что мы добиваемся и будем стремиться к примирению всех враждующих сторон, а террористические организации мы всегда выносили за скобки".

Изгнание боевиков из Идлиба - главная задача в Сирии на данном этапе, отметил Путин.

"Наш общий безусловный приоритет - окончательная ликвидация террористов в Сирии. Недавно при поддержке российских ВКС успешно была освобождена юго-западная часть страны. Главная задача на данном этапе - изгнать боевиков из провинции Идлиб. Их присутствие несет прямую угрозу для мирных сирийских граждан и жителей всего региона", - заявил российский лидер.

Путин отметил, что переговоры в трехстороннем формате прошли в конструктивной и деловой атмосфере.

"Обсудили с президентами Ирана и Турции ключевые аспекты нашего взаимодействия для урегулирования в Сирии, приняли совместное заявление, в котором зафиксировали основные достигнутые договоренности", - добавил он.

По словам российского лидера, Москва, Тегеран и Анкара "продолжат активные усилия по борьбе с терроризмом, продвижению межсирийского диалога и улучшению гуманитарной обстановки". "Для решения этих задач мы будем и впредь широко использовать возможности астанинского формата, который сохраняет востребованность как эффективный инструмент обеспечения реальной нормализации жизни в Сирии, продвижения политических преобразований в интересах всех сирийцев без исключения", - заявил Путин.

По его словам, стороны продолжат "практику международных встреч на экспертном уровне с участием делегаций стран-гарантов, а также представителей сирийского правительства, оппозиции, наблюдателей ООН". Он напомнил, что уже прошло 10 раундов таких консультаций.

Путин добавил, что стороны обсудили "конкретные меры по поэтапной стабилизации в зоне деэскалации, которые среди прочего предусматривают возможность замирения для тех, кто готов к диалогу". Кроме того, по его словам, президенты России, Ирана и Турции "призвали все конфликтующие стороны к прекращению насилия".тии безопасности и недискриминации по отношению ко всем возвращающимся на родину гражданам, в том числе, это касается и вопросов собственности", - привел примеры Путин.

Президент РФ сообщил о договоренности с Ираном и Турцией "наращивать трехстороннюю координацию по ключевым аспектам гуманитарного досье, оказывать помощь населению Сирии". "Всего в зоны сирийского конфликта Россией поставлено более трех тысяч тонн грузов для удовлетворения насущных потребностей местных жителей, разминировано около шести тысяч гектаров территории и полторы тысячи километров дорог", - напомнил глава российского государства.

Он уверен, что результаты нынешнего саммита "позволят приблизиться к достижению долгосрочного мира и стабильности в Сирии".

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