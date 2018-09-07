Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанские кокпаристы взяли бронзу на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

Представитель команды хозяев заявил, что Казахстан специально отдал победу, так как боялся вновь проиграть Кыргызстану.

Фото : Informburo.kz7 сентября 2018, 20:27

Сборная Казахстана по кокпару завершила свое выступление на Всемирных играх кочевников и возвращается домой с бронзовыми медалями, сообщает Sputnik Казахстан.

Казахстанские кокпаристы не оставили ни единого шанса соперникам из Москвы в матче за третье место.

Отечественные спортсмены разгромили соперников со счетом 17:1.

В этом году финал по кокпару на Всемирных играх кочевников проходит без привычного "азиатского эль-класико" – схватки Казахстана и Кыргызстана.

Сборная Казахстана сенсационно проиграла в полуфинале Узбекистану с разницей в одно очко. Бывший наставник шабандозов (всадников — Sputnik) из Кыргызстана заявил, что Казахстан специально отдал победу, так как боялся вновь проиграть опасному сопернику (в 2016 году на играх кочевников Казахстан занял второе место).

В казахстанской федерации кокпара пояснили, что на Игры кочевников отправился молодой состав, которому нужно набираться опыта.

Казахстан в медальном зачете Всемирных игр кочевников пока находится на третьем месте.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты