Казахстанские кокпаристы взяли бронзу на Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

Представитель команды хозяев заявил, что Казахстан специально отдал победу, так как боялся вновь проиграть Кыргызстану.

Сборная Казахстана по кокпару завершила свое выступление на Всемирных играх кочевников и возвращается домой с бронзовыми медалями, сообщает Sputnik Казахстан.

Казахстанские кокпаристы не оставили ни единого шанса соперникам из Москвы в матче за третье место.

Отечественные спортсмены разгромили соперников со счетом 17:1.

В этом году финал по кокпару на Всемирных играх кочевников проходит без привычного "азиатского эль-класико" – схватки Казахстана и Кыргызстана.

Сборная Казахстана сенсационно проиграла в полуфинале Узбекистану с разницей в одно очко. Бывший наставник шабандозов (всадников — Sputnik) из Кыргызстана заявил, что Казахстан специально отдал победу, так как боялся вновь проиграть опасному сопернику (в 2016 году на играх кочевников Казахстан занял второе место).

В казахстанской федерации кокпара пояснили, что на Игры кочевников отправился молодой состав, которому нужно набираться опыта.

Казахстан в медальном зачете Всемирных игр кочевников пока находится на третьем месте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!