В Алматы открыт центр волейбола

Выступая перед участниками соревнования, аким Алматы Бауыржан Байбек поздравил их с историческим событием для любителей волейбола.

В Алматы открыт центр пляжного волейбола, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Проект был реализован по инициативе акимата Алматинской области и федерации волейбола при поддержке спонсоров. К торжественному открытию центра приурочили ХХII Чемпионат Республики Казахстан по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, на которую были заявлены 16 мужских и женских команд. Поздравить спортсменов приехали аким Алматы Бауыржан Байбек и аким Алматинской области Амандык Баталов.

Выступая перед участниками соревнования, аким Алматы Бауыржан Байбек поздравил их с историческим событием для любителей волейбола.

"Алматы – традиционно спортивный город. В 2017 году, во время проведения Зимней студенческой Универсиады, были открыты замечательные спортивные комплексы «Алматы-Арена» и «Халык-Арена». А волейбол является традиционным видом спорта для южной столицы Казахстана. Два года назад аким Алматинской области Амандык Баталов озвучил идею создания центра, который теперь открыт. К тому же, в рамках реконструкции алматинских дворов, в 35% из них уже построены спортивные площадки", - отметил Бауыржан Байбек.

В свою очередь, аким Алматинской области и по совместительству вице-президент Федерации волейбола Республики Казахстан Амандык Баталов поведал, что еще в 1994 году мечтал, чтобы на этом месте появился Центр волейбола.

"Теперь, благодоря содействию акима Алматы, эта мечта осуществилась. В будущем здесь будет развиваться не только пляжный, но и классический волейбол, откроется школа волейбола для детей – будущих «звезд» казахстанского волейбола, таких, как Кравченко, Сарыбаев, Шапран", - сказал Амандык Баталов.

Торжественную церемонию открытия завершил мастер заслуженный тренер Республики Казахстан Вячеслав Шапран который отметил, что такой замечательный центр волейбола открыт в центре Алматы и, несомненно, будет способствовать воспитанию новой плеяды казахстанских волейболистов.

Соревнования по пляжному волейболу продлятся два дня. Финальные игры пройдут воскресенье.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!