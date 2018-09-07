Произведения великих композиторов прозвучали на международном фестивале «Ақ Ертіс» в ВКО

Ежегодно фестиваль, проводимый по инициативе акима области Даниала Ахметова, становится поистине уникальным событием.

Четвертый год подряд в Усть-Каменогорске проходит международный фестиваль классической музыки «Ақ Ертіс», и каждый раз география мероприятия расширяется. Гостями нынешнего фестиваля стали ведущие оперные певцы и музыканты Казахстана, России, Италии, Испании, Сербии и Перу, сообщает zakon.kz.

На сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра блистали дирижер Самсунского государственного театра оперы и балета Михаил Кирхгофф, ведущий солист театра оперы и балета «Астана Опера» Сундет Байгожин, финалист международного конкурса «Опералия» Андрес Вераменди.

Также для усть-каменогорских зрителей выступили музыканты государственного камерного оркестра «Академия солистов», народная артистка РК, вошедшая в список «2000 выдающихся музыкантов XX века», по версии IBC, Айман Мусахаджаева, заслуженный артист РК, кавалер ордена «Құрмет» Шахмардан Абилов и многие другие.

Примечательно, что гости фестиваля по прибытии в областной центр провели мастер-класс для усть-каменогорских талантов на базе Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, поделились опытом, профессионализмом, показали приемы европейской школы и иной подход к классике.

Лауреат российских и международных конкурсов и фестивалей дирижер Самсунского государственного театра оперы и балета Михаил Кирхгофф не пропустил ни одного фестиваля «Ақ Ертіс». Ему настолько полюбился Казахстан, что уже второй сезон подряд дирижер работает в оркестре «Академия солистов», а также преподает в Казахском национальном университете искусств.

– За время работы в Казахстане у меня появились «больные» темы. Мы провели мастер-класс в усть-каменогорском колледже, там есть прекрасные ребята, хорошие музыканты, которые в будущем могут стать высококлассными специалистами. Я им рассказывал про наш вуз и убеждал, что таланты должны оставаться в Казахстане, должны служить стране. – отметил Михаил Кирхгофф.

Свое мнение выразил кавалер серебряного ордена фонда Ирины Архиповой за достижения в оперном искусстве автор и участник проекта «Славянские басы», руководитель Сербского отделения Шаляпинского центра Бранислав Ятич. Он согласился с коллегой, но добавил, что музыкантам необходимо выезжать на границу, чтобы прославлять свою родную страну.

– Мне нравится, что в Казахстане есть стратегия не только промышленного, научного, сельскохозяйственного развития, но и культурного, – сказал Бранислав Ятич.

Ежегодно фестиваль «Ақ Ертіс», проводимый по инициативе акима области Даниала Ахметова, становится поистине уникальным событием, которого с нетерпением ждут жители ВКО. Интересно и то, что вход на концерт классической музыки совершенно свободный, а значит, посетить его может каждый желающий.

Это уникальная возможность услышать в живом исполнении произведения величайших композиторов – классиков Джакомо Пуччини, Вольфганга Моцарта, Джоаккино Россини, насладиться не только ярким звучанием благородных музыкальных инструментов, но и голосами знаменитых теноров и сопрано. В исполнении «золотого голоса» Казахстана Сундета Байгожина прозвучал отрывок из оперы «Золушка», сербский бас Бранислав Ятич вызвал овации арией Розины из оперы «Севильский цирюльник», а Андрес Вераменди покорил сердца зрителей арией Калафа (опера «Турандот»).

В завершение вечера около пяти сотен зрителей аплодировали стоя каждому исполнителю и музыканту. Оперные солисты отметили, что усть-каменогорская публика с самого начала зарядила их вдохновением и энергией, и на протяжении всего вечера они вкладывали всю душу в каждую взятую и сыгранную ноту. Ректор Казахского национального университета искусств профессор, народная артистка РК Айман Мусахаджаева подчеркнула, что фестиваль «Ақ Ертіс» выполняет задачи, поставленные Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

–Это демонстрация достижений казахстанского искусства, а также наших коллег из стран СНГ и приглашенных гостей из-за рубежа, – сказала Айман Мусахаджаева.

Добавим, что гости фестиваля ознакомились с выставкой картин казахстанских художников, организованной в театре. Живописные и графические работы пополнили фонд областного музея искусств в рамках проекта «Арт заман». Коллекция характеризует развитие отечественного изобразительного искусства от истоков до современности.

В списке работ, приобретенных в рамках программы «Арт заман», картины и классиков отечественного искусства, и наших современников. В том числе изысканные по колориту, лирические композиции Азата Табиева – «Весенний вечер», «Белые кораблики», и тарбагатайские пейзажи Алибека Шоканова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!