Дело об опасных куклах LOL собираются расследовать в Казахстане

Игрушки признаны не соответствующей требованиям безопасности.

Комитет техрегулирования и метрологии МИР РК прокомментировал ситуацию по куклам LOL, сообщает zakon.kz.

Пресс-секретарь ведомства Еркема Мухтар сообщила, что в адрес департамента Комитета техрегулирования и метрологии МИР РК по ВКО поступила информация от Управления охраны общественного здоровья по Усть-Каменогорску о факте выявления не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Камеральный анализ сертификата подтвердил отсутствие в реестре выданных сертификатов соответствия Единой формы Таможенного союза, что говорит о высокой вероятности подделки. При проверке сертификата соответствия в Едином реестре сертификатов установлено, что представленная копия сертификата не соответствует оригиналу по позициям: - в разделе "Сведения о продукции" внесены дополнения по видам продукции: добавлены слова "Куклы LOL, куклы DefaLusy", - в разделе "Реквизиты сертификата" изменены дата начала действия сертификата 25.07.2016 на 25.07.2017 и дата окончания действия 24.07.2017 на 24.07.2018.

По результатам проведенной проверки специалистами Управления охраны общественного здоровья по Усть-Каменогорску несоответствующая продукция была возвращена поставщику. В связи с тем, что заявитель сертификата и поставщик находятся в Алматы 07 сентября 2018 года материалы направлены в ДКТРМ по Алматы для дальнейшей работы совместно со Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматы.

Кроме того, Комитетом технического регулирования и метрологии (КТРМ) направлено письмо в Министерство внутренних дел по фактам подделки сертификата соответствия Таможенного союза на продукцию игрушки куклы LOL не соответствующей требованиям безопасности.

Напомним, что популярные куклы LOL оказались напичканы опасными веществами.

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