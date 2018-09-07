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Гигантский аллигатор с американской военной базы попал на видео

Аллигатор оказался хорошо знаком местным жителям, которые зовут его Элвисом. Его длину оценивают в 3,7 метра.

Фото : ABC Action News7 сентября 2018, 21:37

На поле для гольфа на базе ВВС США в американском городе Тампа, штат Флорида, заметили огромного аллигатора. Снятое очевидцем видео публикует UPI.

Рептилия кралась по лужайке на расстоянии от его машины.

«Вот это чудовище. Абсолютное чудовище. Какой-то чертов динозавр», — прокомментировал он за кадром.

Автор видео заметил, что такие большие аллигаторы его не пугают, потому что из-за размеров они становятся слишком медлительными.

Аллигатор оказался хорошо знаком местным жителям, которые зовут его Элвисом. Его длину оценивают в 3,7 метра.

Американские аллигаторы редко вырастают длиннее 3,4 метра. Известны экземпляры, имеющие длину 4,5 метра, но ученым не удалось подтвердить сообщения о более крупных представителях этого вида.

В феврале сообщалось, что один из самых крупных аллигаторов Флориды живет в городе Пальметто. Рептилия, которую окрестили Чаббс, почти на метр длиннее Элвиса. Она прославилась в 2016 году, когда видеозапись ее прогулки по полю для гольфа собрала более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Источник: Lenta.ru


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