Большая часть алматинских многоэтажек не прошла противопожарную проверку

Устранить все замечания за свой счет должны сами жители.

А в трех многоквартирных зданиях, пожарные выявили массу нарушений и вовсе намеревались выселить из опасных домов больше 150 семей. В подъездах, по их словам, отсутствует пожарная сигнализация и не работает система дымоудаления. Впрочем, такого спецобрудования, заявляют председатели КСК, нет почти в 90 процентов алматинских домов. Поскольку все они были возведены еще в 80-х и 90-х годах и тогда к пожарной безопасности были иные требования, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Это те самые дома, которые не прошли противопожарную проверку алматинских инспекторов. Специалисты признали три 12-этажных строения опасными и выписали председателю КСК штраф на 240 тысяч – за отсутствие в подъездах тревожных сигнализаций и за забитую шахту дымоудаления.

- Теперь ДЧС Алматы подает исковое заявление в суд о приостановлении эксплуатации и деятельности этих домов. То, есть получается, мы должны выселить всех жителей домов по всей стране, чтобы привести их в порядок по требованиям пожарной безопасности. Эти нарушения были уже с момента заселения этих домов! Никто и никогда не придавал этому никакого значения, а проверялись эти системы формально и оттого и сложилась такая ситуация, - говорит председатель КСК Мендос Оразбаев.

Все приведенные аргументы председателя КСК не особо вразумили проверяющих. А устранить все замечания за свой счет должны сами жители многоквартирных домов. Только у последних пока нет ни технических решений, ни уж тем более средств.

- Когда нам сдали этот дом в 80-х, мы были рады, и нам было не до пожарной безопасности, ее тут и не было никогда. Дом с трудом сдали в эксплуатацию. А теперь спустя 40 лет выясняется, что нет пожарных систем, а откуда они будут, когда нормы тогда были другими, а все эти штрафы ложатся на плечи жильцов. Даже тот дымоотвод уже вряд ли получится привести в порядок. И что нас теперь выселять? Куда мы пойдем? - спрашивает житель дома Бостандык Каппар.

После поднявшейся шумихи в алматинском ДЧС тут же принялись объяснить нормативы и требования. И пообещали, что ни одного жителя на время устранения нарушений не будут выселять из квартир.

- Будут якобы всех жильцов ДЧС выселять – нет, эти моменты не соответствуют действительности. По КСК «Даркен» экономический суд должен просто обязать устранить все выявленные нарушения. Там ничего не нужно долбить, там по проекту уже все есть, просто нужно вызвать специалистов по пожарной автоматике и привести в порядок, - комментирует ситуацию начальник отдела по ЧС Ауэзовского района г. Алматы Арман Байгелов.

Что же касается советских пятиэтажных и 10 этажных домов, то, озвученные специалистами нормы, на них пока не распространяются. В целом же только в одном районе инспекторы проверили больше восьмидесяти строений, нарушения выявили в 10. Сколько таких зданий по Алматы специалисты назвать так и не смогли.

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