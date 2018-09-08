Полицейские задержали в Алматы грабителей по горячим следам

Сотрудников экипажа «Буран» насторожило поведение молодых людей.

Поздним вечером, 7 сентября, в Алматы, около столовой «Каганат» на проспекте Райымбека, на молодого человека напали трое неизвестных. Избив его, они забрали деньги, телефон и убежали, сообщает корреспондент zakon.kz.

Ограбленный обратился в полицию.

Экипаж «Бурана 187» получив ориентировку, патрулировал свой участок и двигался по улице Жансугурова в восточном направлении.

Рядом с улицей Рыскулова проезжая мимо автомобиля Mitsubishi Lancer, сотрудники полиции заметили, как три парня на заднем сиденье, увидев рядом с собой полицейский автомобиль, засуетились, стали наклонятся, и всячески пытались казаться незаметными.

Такое поведение не вызвало у патрульных прилива доверия, они приказали водителю Mitsubishi прижаться к обочине и остановится. Проверяя документы водителя и троицы с заднего сиденья, один из патрульных посветил фонариком под сиденье автомобиля. В этот момент один из парней бросился от в сторону и попытался скрыться. Полицейские его догнали.

Под сиденьем обнаружился пистолет.

Один из задержанных заявил, что с его помощью, полчаса назад, ограбил человека на барахолке. Забрал деньги и мобильный телефон. Подельников пытался выгородить, уверяя, что они не причем. Вел себя при этом агрессивно.

Водитель сказал, что он просто таксист-«бомибла» и подвозил ребят за деньги.

Была вызвана опергруппа. Всех задержанных допросили, чтобы проверить показания и провели подробный осмотр автомобиля.

Во время разговора, осматривая вещи задержанных, полицейские поинтересовались, где чей телефон? Учитывая, что обнаружился «лишний», а во вранье ребята успели запутаться, стали давать признательные показания. Это они ограбили молодого человека на проспекте Райымбека.

Пистолет оказался «воздушкой» и версия, что с его помощью кого-то грабили, проверяется.

Есть основания полагать, что бдительность сотрудников Бурана помогла еще и «бомибле». Возможно, все трое парней сели сзади не случайно.

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