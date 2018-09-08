Барыс потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

"Барыс" пропустил три шайбы за пять минут.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде уступил казанскому «Ак Барсу» — 2:4, сообщает Sports.kz.

Первый период уже показал настрой команд, игра проходила в высоком темпе, а шайба заброшена всего одна, она оказалась в воротах казанцев, Алихан Асетов впервые отметился в играх КХЛ. Как и полагается фаворитам, хозяева во второй части атаковали больше соперника, сумев выровнять положение усилиями Пола Постмы, а затем в течение одной минуты Андрей Марков и Рафаэль Батыршин сделали перевес уже в пользу россиян. В заключительном периоде Кевин Даллмэн вернул интригу, и еще было достаточно времени, чтобы взять очки, но этого не случилось. 4:3 — победа «Ак Барса».



В воскресенье в 20:30 по Астане казахстанские «барсы» сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо».



Континентальная хоккейная лига



«Ак Барс» — «Барыс» 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)



Шайбы:

0:1 — 12:22 Асетов. В равенстве

1:1 — 33:41 Постма (Зарипов, Галиев). В равенстве

2:1 — 38:20 Марков (Секач). В равенстве

3:1 — 38:36 Батыршин (Потапов, Лукоянов). В равенстве

3:2 — 48:40 Даллмэн. В равенстве

4:2 — 58:51 Ландер (Педан). В равенстве, в пустые ворота

4:3 — 59:27 Диц (Старченко, Фрэттин). В равенстве



«Ак Барс»: Шарыченков — Педан-Постма, Кара-Малыхин-Клинкхаммер; Яруллин-Марков, Секач-Ландер-Азеведо; Батыршин-Абросимов, Зарипов-Ткачев-Галиев; Юдин, Лукоянов-Бурмистров-Потапов;



«Барыс»: Карлссон — Даллмэн-Семенов, Петерссон-Волк-Боченски, Диц-Маклюков, Фрэттин-Кормье-Старченко, Блэкер-Орехов, Михайлис-Гренц-Акользин, Липин-Полохов, Асетов-Сагадеев-Шевченко.



Штраф: 20:4 (0:2, 4:2, 16:0)



Главные судьи: Эдуард Одиньш, Денис Наумов

Линейные судьи: Артём Савенков, Александр Николаев

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