20 медалей завоевали казахстанцы по итогам шестого дня на Играх кочевников

5 - золотых, 7 - серебряных, 8 - бронзовых.

Фото : Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

Сегодня казахстанские спортсмены завоевали 20 медалей различного достоинства, сообщает zakon.kz.со ссылкой на пресс-службу комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК .

Из них 5 - золотых, 7 - серебряных, 8 - бронзовых медалей.

Сегодня прошел финал по аударыспак на III Всемирных играх кочевников. В заключительной борьбе встречались пятеро казахстанских борцов с хозяевами игр киргизами. В весовой категории 60кг Сергазин Азамат, в весе 70кг Байгонов Ерназар, Сагынбаев Арман (80кг) , Избасаров Сырым в весовой категории 90кг, Косалиев Биржан (+90) завоевали серебряные медали.

Также, сборная РК по кокпару в борьбе за третье место выиграла у команды Москвы (РФ) со счетом 17-1.

Чемпион мира самбист Куанов Есет (68кг) завоевал золотую медаль.

В весе 82кг Жаркынбаев Руслан также завоевал золотую медаль.

Самбист Абдухамит Абдразаков (57 кг), Гайсаев Асылжан, Базарбай Жасулан, Мукатаев Батыр, Колбай Темирлан обладатели бронзовой медали.

В командном зачете Сборная РК по тогызкумалак среди мужчин завоевала первое место(Елеусинов Хакимжан, Кабиев Нурбек).

В личном зачете среди мужчин по тогызкумалак заняли вторые места Елеусинов Хакимжан, бронза у Кабиева Нурбека.

Также в командном зачете Сборная РК по тогызкумалак среди женщин завоевала первое место (Далиева Асель, Фоос Анастасия).

В личном зачете среди женщин Далиева Асель заняла первое место. Фоос Анастасия на втором месте.

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