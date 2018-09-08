В Актюбинской области от вакцинации отказались родители 2000 детей

Два из трёх - это религиозные мотивы. Остальные предвзято относятся к медикаментам и медикам.

Второй год подряд лидером по отказу от прививок остается Актюбинская область. Здесь больше 2,5 тысяч детей не прошли вакцинацию. 400 из них в этом году пойдут в школу, и медики боятся, что непривитые ученики не только сами подхватят какую-нибудь инфекцию, но и заразят остальных сверстников, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Страх, религия и домыслы из публикаций в социальных сетях. Эти три причины побуждают родителей не вакцинировать своих детей. Начитавшись противоречивых мнений в интернете, взрослые приходят к выводу "нет вакцины, нет проблемы". По подсчётам медиков, 440 школьников и 200 дошкольников в этом году пошли на занятия непривитыми. И это может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. Тем не менее, ситуация с отказниками в этом году лучше, чем в прошлом.

Большого роста отказников, как раньше, нет. Но в то же время эти отказники, на сегодняшний день 75% дети, которые не достигли 6 лет. И они неорганизованные, никуда не ходят, поэтому ещё не представляют той угрозы, которая может быть, когда они пойдут в школу, особенно, если они соберутся в одном классе, в одной школе, в одном садике, - говорит заместитель начальника областного управления здравоохранения Светлана Есенаманова.

Врачи с каждым категорически настроенным родителем беседуют лично. После долгих расспросов многие всё же соглашаются привести ребёнка в поликлинику. Тем не менее, в Актюбинской области сейчас 2563 отказа от прививок. Два из трёх - это религиозные мотивы. Остальные предвзято относятся к медикаментам. И медикам.

Аллергическую реакцию на препараты не исключают и в министерстве здравоохранения. Но это случаи скорее единичные, чем общие. Все вакцины в стране сертифицированы всемирной организацией здравоохранения.

Случаев побочных эффектов у нас в последние годы от этих вакцин не зарегистрировано. И наукой прямая связь между применением вакцин и развитием такой массовой аллергизации населения не установлено. Аллергическая реакция разумеется, может быть на вакцину, как и на любой другой лекарственный препарат, особенно если это препарат белковой структуры. Поэтому здесь конечно в каждом конкретном случае врачи-педиатры решают, показана ли иммунизация или нет, - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Самым распространенным типом аллергии в стране оказалась не лекарственная, а пищевая. Поэтому в Минздраве призвали родителей следить не только за прививками, но и за питанием детей. Кстати, если у родителей есть аллергическая предрасположенность, и она передалась ребенку, отказ от вакцинации может быть вполне обоснованным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!