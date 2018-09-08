"Черные" таксисты оккупировали дворы возле алматинского автовокзала

Местные жители неоднократно жаловались и в полицию, и в акимат. Но несмотря на все усилия таксисты из их двора так и не ушли.

Таксисты-нелегалы оккупировали дворы возле автовокзала. Жители алматинского микрорайона Тастак-1 пожаловались на непрошенных гостей. Водители десятков микроавтобусов зазывают клиентов прямо под окнами квартир, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Дворовая территория, которая сейчас больше напоминает стоянку, служит автостанцией для отправления пассажиров по междугородним направлениям. По словам местных жителей нелегальные таксисты не хотят платить за парковку на территории автовокзала, который расположен через дорогу от их двора.

В свою очередь, таксисты оккупировавшие дворовую территорию говорят, что они бы и рады заезжать на парковку автовокзала и работать здесь. Однако отсюда их выгоняет администрация ссылаясь то что у таксистов не все в порядке с документами. А заключать договор по перевозке людей с лицами не имеющими на то разрешения, они не могут.

Люди, которым нужно уехать в соседний город или даже страну прибегают к их услугам из-за цены. Нелегальные перевозчики не получают лицензии на перевозку пассажиров и не платят налоги, а их транспортные средства не проходят регулярную техническую проверку. Вследствие этого стоимость проезда в их микроавтобусах значительно ниже. Только вот за жизни пассажиров в случае какого-либо происшествия никто отвечать не будет. Каждый раз садясь в одну из этих машин, люди идут на риск.

Они таксуют "по-черному". Это и в Москве проблема, в Нью-Йорке проблема, везде проблема. Это черные таксисты, они не платят ни налоги, нигде не зарегистрированы. Страховка есть у них наверно и все, больше ничего нет у них, - начальник службы перевозок автовокзала Ерлан Абильдаев.

Пока руководство автовокзала пытается бороться с нелегальными перевозчиками, местные жители не могут открыть окна в собственных квартирах, так как таксисты устроили неподалеку импровизированный туалет.

Местные жители неоднократно жаловались и в полицию, и в акимат. Но несмотря на все усилия таксисты из их двора так и не ушли.

По данной нелегальной автостоянке и по этим таксистам совместно с правоохранительными органами, совместно с отделом внутренних дел района, с районной прокуратурой и с акиматом, проводятся рейды. Эти люди были привлечены к административной ответственности, было наложено административное взыскание, - рассказывает заместитель акима Ауэзовского района Бахытжан Рахимбеков.

После уплаты штрафа нелегальные перевозчики возвращаются на свои места и продолжают заниматься привычным делом. В районном акимате нам сообщили, что в ближайшее время они планируют установить бетонные ограждения, препятствующие парковке так называемых "чёрных" таксистов. По их задумке это должно помочь с решением проблемы. Однако местные жители уверены, непрошеные гости придумают как обойти и это препятствие.

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