Звезда "Дома-2" встречается с сыном олигарха, обвиненного в изнасиловании

По словам девушки, она встречается с "женатым" Шарыго с лета.

24-летняя экс-участница "Дома-2" Лера Фрост провела на телепроекте несколько месяцев, но ни с кем из участников так и не смогла построить отношения. Зато новый роман закрутился после ухода с проекта. Сама Фрост не называла имени избранника и лишь пару дней назад опубликовала первые совместные снимки. Оказалось, что она встречается со скандальным сыном олигарха Александром Шарыго, сообщает Life.ru.

Его имя прогремело на всю страну три года назад. Тогда модель и звезда "Инстаграма" Анна Лисовская обвинила Шарыго в изнасиловании и избиении. 11 января 2016 года Александра арестовали. Во время очной ставки с моделью он вёл себя агрессивно и полностью отрицал свою вину, настаивая, что девушка просто хочет получить его деньги. Недавно с Шарыго сняли обвинения и отпустили.

Освободившись несколько месяцев назад, по словам Анны, Шарыго тут же стал угрожать ей. А недавно Лисовскую задержали за совращение подростка. По версии следствия, она соблазнила несовершеннолетнюю сестру... Александра Шарыго.

"Ей позвонил Шарыго, сказал, что либо она пишет отказ от показаний, либо сейчас её будут пытать. Тут же раздался стук в дверь. Эти люди грозились убить нас, у них было оружие. В итоге я спрятала дочь в шкафу, но когда они ворвались, то быстро нашли Аню. Они выволокли её из квартиры и куда-то увезли. Только потом я выяснила, что она почему-то находится в СИЗО", — рассказала мать Лисовской.

Интересно, что сам Шарыго заявил, что непричастен к аресту Анны, и обвинил её в занятии эскорт-услугами.

"У меня сейчас жена и ребёнок, мне проблемы не нужны. После выхода из тюрьмы моя жизнь изменилась к лучшему, но я до сих пор жалею, что связался с этой дамой и её семьей. Мы познакомились в социальных сетях, и тогда я даже не подозревал, чем это обернётся. Уже позже я выяснил, что Анна работала в эскорте, а мать продавала её по всему миру. У неё в телефоне была целая база клиентов с иностранными номерами", — заявил Александр.

По словам Фрост, она встречается с "женатым" Шарыго с лета.

"Мы начали встречаться ещё в июне. Нас познакомила общая подруга. Саша случайно увидел меня в клубе, куда я заехала на пару минут, после чего попросил у подруги мой номер телефона. Довольно долго мы просто общались, переписывались, а потом начали ходить на свидания. Недавно Саша познакомил меня с родителями, своей сестрой. Это очень приятные люди, я осталась в восторге от общения с ними", — рассказала "Стархиту" Фрост.

Её сомнительная репутация избранника не беспокоит.

"То, кем его выставляют, и то, какой Саша со мной, — это вообще два разных человека. Для меня его прошлое остаётся в прошлом. Я не прислушиваюсь к слухам и не верю им. Мы просто до этого не афишировали наши отношения, а сейчас летали отдыхать в Барселону — скрывать роман стало бессмысленно. Разумеется, на нас сразу вылился поток негатива, но я не обращаю на это внимания. Я знаю правду об этой ситуации, мы любим друг друга, и для меня важно это", — подчеркнула Лера.

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