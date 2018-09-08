Типография в столичном жилом доме отравляет воздух в квартирах

У жильцов начались проблемы со здоровьем. При этом власти очень долго закрывали на проблему глаза.

Типография в жилом доме в Астане уже год не даёт людям покоя. Ядовитый запах производства доходит до шестого этажа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Безымянная типография по улице Иманова стала причиной головной боли жильцов дома и в прямом и переносном смысле. Печатники обосновались на первом этаже год назад. А вытяжку из технического помещения установили прямо под окнами. Едкий запах производства попадает в систему общедомовой вентиляции и проникает в квартиры.

Я живу на шестом этаже, очень хорошо ощущаются запахи. Пишем во все инстанции письма, но получаем отписки. Вызывали лабораторию сюда для того, чтобы они определили, когда были запахи, определили составы запахов. Анализы не предоставили, сказали, извините, у вас все хорошо, - рассказывает жительница города Ирина Павлова.

От ядовитых производственных выбросов у некоторых жильцов, по их словам, началась аллергия, а у больных астмой обострился недуг.

У нас начались проблемы, вот соседи все могут подтвердить, кожные покрытия нарушены. У меня, например, и руки и ноги расползаются. Хозяйка не берет трубку, вернее, берет, а потом бросает, понимает, по какому вопросу звоним, - говорит жительница города Алина Гринько.

Прокомментировать ситуацию на камеру владелица типографии тоже отказалась, а после и вовсе перестала отвечать на звонки. Попасть внутрь помещения не удалось. Дверь изнутри никто не отворил.

Есть термин "Полиграфические производства". Для них установлена санитарно-защитная норма не менее 100 метров. То есть в любом случае они никак не могут в жилых домах размещаться, - объясняет и.о. руководителя отдела санитарно-гигиенического надзора за промышленными объектами Сергей Клопов.

Люди с жалобой обращались в акимат, и даже подали иск в суд. Две недели назад в административном суде за нарушения с владельца предприятия взыскали штраф в 170 тысяч тенге. Но и после этого типография продолжала работать, как ни в чём не бывало.

Есть нормативы, по СНиПу в жилых помещениях типографий не должно быть, она приравнивается к тяжелому производству. По СНиПам, должна быть отдельная вентиляция, которая должна выводиться вообще в сторону, даже не через домовую. Есть все выводы и заключения экспертов, что этот бизнес наносит вред нашим жителям на округе. Будем добиваться того, чтобы бизнес закрылся, и жители жили спокойно, - комментирует ситуацию депутат городского маслихата Илья Мещеряков.

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