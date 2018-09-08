Женщина спасла двух малышей из пожара в Алматы

Женщина вынесла двух детей из горящей квартиры.

После полудня 6 сентября в одной из квартир на третьем этаже девятиэтажного дома в микрорайоне «Аксай-4» произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

До прибытия пожарных соседка спасла от неминуемой смерти полуторагодовалого малыша и семилетнего ребенка.

Бейбитгуль Идрисова почувствовала гарь в подъезде, запах шел из соседней квартиры. К счастью дверь была не заперта на ключ. Женщина не растерялась и прикрыв лицо рукавом халата, вошла в задымленное помещение.

Бейбитгуль знала, что в соседской квартире могут находиться маленькие дети. Несмотря на густой и едкий дым, от которого было невозможно дышать, она, рискуя жизнью, начала искать детей. Обнаружив их, подхватила малышей на руки и вынесла на улицу. Затем вызвала пожарных. Вскоре к тушению огня приступили противопожарные службы.

Позже выяснилось, что мать детей отлучилась в школу, оставив дома двоих малолетних детей без присмотра.

«К счастью, никто не пострадал. Но каковы были бы последствия, если бы не оказалась рядом бесстрашная соседка, которая вовремя пришла на помощь и спасла детей. Департамент по ЧС Алматы предупреждает о необходимости более внимательного отношения к детям и просит не оставлять их без присмотра взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

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