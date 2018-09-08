Руководитель "Газпрома" попал в ДТП
Инцидент произошел по дороге в аэропорт.
Фото : Газета.Ру8 сентября 2018, 06:11
Глава "Газпрома" Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе, пишет РЕН ТВ.
Эту информацию подтвердил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, отметив, что произошел незначительный инцидент по дороге в аэропорт.
"Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии", - сказал Куприянов.
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