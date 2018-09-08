Руководитель "Газпрома" попал в ДТП

Инцидент произошел по дороге в аэропорт.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер попал в ДТП на Каширском шоссе, пишет РЕН ТВ.

Эту информацию подтвердил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, отметив, что произошел незначительный инцидент по дороге в аэропорт.

"Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии", - сказал Куприянов.

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