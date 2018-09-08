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Казахстанцы жалуются на исчезновение денег со своих платежных карт

Десятки человек в социальных сетях написали о загадочных транзакциях, которые происходят преимущественно в ночное время.

Фото : VXZone.com8 сентября 2018, 06:38

Казахстанцы жалуются на исчезновение денег со своих платежных карт, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Десятки человек в социальных сетях написали о загадочных транзакциях, которые происходят преимущественно в ночное время.

Далеко не всем казахстанцам исчезнувшие деньги вернули. Есть и те, кто до сих пор ищет следы списанных средств. Пользователи социальных сетей сообщают, что в банке обещают разобраться и вернуть деньги. А тем временем, число случаев странных ночных передвижений денежных средств растет. В комментариях люди негодуют: неужели это сбой системы? И почему именно в ночное время происходят транзакции? Есть ли вероятность того, что здесь замешан человеческий фактор?


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