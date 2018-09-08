Рэпер Мак Миллер умер от передозировки в 26 лет

Мак Миллер много лет боролся с наркотической зависимостью, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде.

Американский хип-хоп исполнитель Мак Миллер умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Малкольм Джеймс МакКормик (его настоящее имя) был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо в Калифорнии с «видимыми признаками передозировки наркотиками», уточняет издание.

Мак Миллер много лет боролся с наркотической зависимостью, о которой стало известно после его расставания с певицей Арианой Гранде. При этом еще в 2012 году он заявил, что «предпочел бы быть банальным белым репером, чем наркоманом, который не может выбраться из дома. Вы не войдете в историю, если помрете от передоза. Вы просто умрете».

Источник: Лента.ру

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