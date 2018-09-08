Казахстанская семья вылетела за 2-месячной дочерью в Турцию

6 сентября стало известно, что неизвестный мужчина привез Дарье 20 тысяч долларов как помощь, для возвращения их ребенка.

Семья Васильевых вылетела за своей 2-месячной дочерью из Алматы в Турцию рейсом авикомпании «Скат», передает «Казинформ».

«Скорее всего, они сразу поедут в клинику. Пока от турецких врачей нет информации о результатах консилиума. Вылет борта санавиации будет зависеть от рекомендации врачей и решения родителей ребенка. Ситуация меняется практически ежечасно. Наш консул находится на постоянной связи с клиникой. Вчера Полине была сделана небольшая операция, поэтому ее из общей палаты перевели опять в реанимацию и поместили в кювез для недоношенных», - сообщил Айбек Смадияров.

Также по его словам, ведомство прикладывает все усилия, чтобы семья Васильевых благополучно и поскорее вернулась на родину.

Напомним, алматинка Дарья Васильева, преждевременно родившая в Турции девочку весом 750 граммов, не может забрать ребенка из-за долгов перед турецкой клиникой. То, что семья вернулась в Казахстан и оставила ребенка в Турции, Дарья объясняет тем, что у них подходил срок вылета, и не было денег. На 25 июля задолженность составляла 15 тыс долларов.

Накануне, 6 сентября стало известно, что неизвестный мужчина привез Дарье 20 тысяч долларов как помощь, для возвращения их ребенка.

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