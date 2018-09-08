В Павлодарской области с начала года мамами стали 18 несовершеннолетних

Самой младшей из них - 14 лет, старшей - 17.

18 несовершеннолетних жительниц Павлодарской области стали мамами с начала года, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Самой младшей из них - 14 лет, старшей - 17.

Медиков такая статистика, конечно, тревожит. Организм школьниц ещё до конца не сформирован, и при родах, как правило, происходят осложнения. Как рассказали нам в перинатальном центре, из 18 родов двоим девушкам сделали кесарево сечение. В трёх случаях случилось кровотечение в послеродовом периоде, что грозит лишением детородного органа. Врачи отмечают, младенческая и материнская смертность чаще всего случаются, когда рожают подростки. С начала года в регионе пришлось прервать беременность 13 несовершеннолетним.

- Бывают такие случаи, когда, допустим, девочка из интерната, или родители лишены прав, тогда опекун или представитель - кто-то есть обязательно, потому что все манипуляции мы согласовываем только с родителями, только с опекунами или с кем-то из тех, кто представляет интересы этого ребёнка, - сказала главный врач Павлодарского областного перинатального центра Айман Оспанова.

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