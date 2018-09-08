Промоутер «Канело» шокировал прогнозом PPV-продаж второго боя с Головкиным

Первый бой сделал 1,3 миллиона PPV.

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) Оскар де ла Хойя оценил возможные PPV-продажи предстоящего рематча с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Оскар де ла Хойя заявил, что «Канело» — GGG II сделает 2 миллиона PPV. Он утверждает, что это «очень консервативная оценка», — цитирует журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

Напомним, первый бой сделал 1,3 миллиона PPV. К вопросу оценки PPV-продаж второго поединка многие журналисты подходят очень аккуратно: дело в том, что по сравнению с первым боем стоимость PPV-показа повысилась на 5-10 долларов.

Pay-per-view (PPV; букв. с англ. — «плата за просмотр») — один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определённого события, проходящего в прямом эфире.

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