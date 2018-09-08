Стало известно о казусе на переговорах Путина в Иране

7 сентября, прибыл с официальным визитом в Тегеран, где состоялся трехсторонний саммит Россия — Иран — Турция.

Во время переговоров Владимира Путина с иранским и турецким коллегами Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране произошел инцидент, из-за которого стала известна повестка закрытой части переговоров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Мы уже перешли в зал для пресс-конференций, я получил новые наушники, и в них — надо же! — продолжалась трансляция уже закрытой части заседания, причем с переводом на русский», — утверждается в статье. Еще одна накладка случилась несколько ранее — организаторы показали в прямом эфире выступления всех трех лидеров, при этом во время речей Путина и Эрдогана звук был выключен.

Владимир Путин в пятницу, 7 сентября, прибыл с официальным визитом в Тегеран, где состоялся трехсторонний саммит Россия — Иран — Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. В частности, он заявил, что незаконные вооруженные формирования в Сирийской Арабской Республике готовят провокации, в том числе с применением химического оружия.

Источник: Лента.ру

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