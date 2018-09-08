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Шварценеггер создал первый в жизни мем

Мем Шварценеггера является вариацией картинки «неверный парень».

Фото : Francois Mori / AP Photo8 сентября 2018, 08:52

Актер и политик Арнольд Шварценеггер создал первый в своей жизни мем. Об этом он написал в своем Twitter.

Мем Шварценеггера является вариацией картинки «неверный парень». Персонажами стали «честные выборы», «политики» и «джерримендеринг» — система избирательной географии.

Актер призвал разрушить практику, нарушающую принцип равного количества депутатов от равного количества избирателей, и попросил своих подписчиков проспонсировать кампанию по защите избирательных прав граждан.

Мем под названием «неверный парень» приобрел популярность летом 2017 года: пользователи сети обнаружили в фотобанке странный снимок, на котором парень, идущий за руку с одной девушкой, похотливо засматривается на другую. Позднее картинку окрестили мемом на все случаи жизни.

Источник: Лента.ру


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