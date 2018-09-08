Головкин анонсировал новую продукцию под своим брендом

Для предзаказа представлены черные толстовка и бейсболка и две белые футболки с надписями «GGG» и «GGG No Draw» («Нет ничьей»).

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBC/WBA/IBO Геннадий Головкин объявил о скором поступлении в продажу нового «мерча» под брендом GGG, сообщает Sports.kz.

«Новая продукция #GGG готова и скоро будет доступна в продаже», — гласит сообщение в инстаграме боксера.

Ранее бренд Jordan совместной с компанией Nike выпустил новую атрибутику с инициалами Геннадия специально к рематчу с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Для предзаказа представлены черные толстовка и бейсболка и две белые футболки с надписями «GGG» и «GGG No Draw» («Нет ничьей»).

Второй поединок Головкина и Альвареса состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.





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