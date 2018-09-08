На большей территории Казахстана суббота пройдет без осадков

На севере, центре и востоке республики под влиянием области низкого давления местами пройдут дожди.

Обширный антициклон по-прежнему оказывает влияние на погоду большинство областей Казахстана, с которым сохранится погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, центре и востоке республики под влиянием области низкого давления местами пройдут дожди. Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами туман.

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23 м/с, с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Мангистауской, днем в Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, ночью и утром местами в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается туман.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 12°, частично облачно.

Прогноз погоды на 8 сентября.

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