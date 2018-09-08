В Институт пробации внесут изменения

Предложено внедрить по всей стране инструмент оценки рисков совершения правонарушений подучетным лицом.

Министерством внутренних дел совместно с проектом Европейского союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в Казахстане» проведен пилотный проект «Совершенствование института пробации», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Его цели - выработка рекомендаций по совершенствованию действующей модели пробации, анализ рабочих процессов, внедрение системы оценки рисков правонарушителя, повышение роли досудебного доклада.

Созданной по поручению министра Калмуханбета Касымова межведомственной рабочей группой с участием международного эксперта Джона Скотта, ранее руководившего службой пробации Великобритании и конфедерацией европейских служб пробации, а так же национальных экспертов с мая по август т.г. проводился хронометраж, анализ и оценка служебной нагрузки сотрудников службы пробации уголовно-исполнительной системы и процесса взаимодействия с другими субъектами пробации

Экспертами так же изучались правовые и организационные проблемы, проводились тренинги с сотрудниками службы пробации в пилотируемых регионах (службы пробации Сарыаркинского района г.Астана, Баянаульского района Павлодарской области, г. Темиртау Карагандинской области) по использованию системы оценки риска правонарушителя службы пробации и подготовки досудебного доклада.

По итогам завершения пилотного проекта рабочей группой разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию института пробации в Казахстане.

Так, предложено внедрить по всей стране инструмент оценки рисков совершения правонарушений подучетным лицом для определения службой пробации необходимости усиления или уменьшения контроля за ним.

Экспертной группой рекомендовано так же пересмотреть механизм предоставления социально-правовой помощи на досудебной стадии,

а именно предоставлять данную помощь на основании досудебного доклада службы пробации после назначения судом альтернативных мер уголовного наказания.

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