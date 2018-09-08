Головкин прошел взвешивание для WBC

Непобежденный казахстанец владеет чемпионским поясом этой организации.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прошел взвешивание за семь дней до второго боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Vesti.kz.

Результат Головкина составил 163,8 фунта (74,3 килограмма) при лимите на эту дату в 168 фунтов (76,2 килограмма). Фото со взвешивания опубликовал президент WBC Маурисио Сулейман.

По правилам этой организации, чемпион и претендент на титул обязаны проходить взвешивание за 30 и семь дней до боя. Официальное же взвешивание для всех организаций состоится за сутки до поединка - бойцам надо уложиться в лимит 160 фунтов (72,5 килограмма).

Напомним, перед первым поединком Альварес не проходил взвешивание для WBC, так как отказался претендовать на этот титул - в бою пояс стоял на кону только для Головкина.

Спустя год после скандальной ничьей боксеры снова встретятся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По времени Астаны бой состоится утром 16-го сентября.

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