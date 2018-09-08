В Кызылординской области открыли фронт-офис для доступности к правосудию

Здесь особое внимание уделено вопросам комфорта, максимальной информативности и правильным бизнес-процессам, ориентированным на конкретные запросы населения.

Руководитель Департамента Верховного Суда Н.Шарипов ознакомился с работой судов Кызылординской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Кызылординского областного суда.

В рамках проведения IX спартакиады Союза судей Республики Казахстан Нурсерик Шарипов посетил ряд судов региона.

6 сентября состоялось ознакомление с ходом ремонтных работ и подготовки к открытию нового Центра внесудебного примирения (ЦВП). ЦВП возводится при поддержке местных исполнительных органов. Здесь будут размещаться медиаторы, адвокаты, сотрудники ЦОНов и судов. Основная цель ЦВП – всемерное содействие развитию примирительных процедур вне суда.

7 сентября Н.Шарипов принял участие в торжественном открытии фронт-офиса в здании областного суда, созданном во исполнение программы «Образцовый суд». Данный фронт-офис обслуживает городской суд № 2, экономический и административный суды.

На мероприятии также присутствовали председатель Кызылординского областного суда Камбар Нурышев, руководитель администратора судов Азамат Жумамуратов, руководители отделов, заведующие канцеляриями городских судов.

В своем выступлении Н.Шарипов отметил, что фронт-офис судов – это практический шаг по обеспечению открытости и доступности правосудия.

Здесь особое внимание уделено вопросам комфорта, максимальной информативности и правильным бизнес-процессам, ориентированным на конкретные запросы населения.

«Все сделано для того, чтобы человек, придя в суд, быстро и полно получил все необходимые сведения, мог сдать документы, четко понимал, когда и где состоится судебный процесс» - подчеркнул руководитель Департамента.

В рамках открытия Н.Шарипов пообщался с посетителями судов и узнал их мнение о работе судебных служб.

Фронт-офис оснащен современным инженерно-техническим оборудованием, залом ожидания и другой инфраструктурой. Здесь расположен информационный центр, входной офис и зоны самообслуживания. В зале ожидания для посетителей создана возможность авторизации через интернет и мобильные устройства. В зоне входящего офиса можно подать документы в суд.

Новый фронт-офис открыт на базе центра правовой помощи. За время работы Центр показал свою эффективность. Так, с февраля месяца в него обратилось 4320 граждан, в том числе, по услуге адвокатов – 1807, медиаторов – 1829, работе корпорации «Правительство для граждан» – 684. Здесь достаточно высокую результативность показали примирительные процедуры. Так, по 650 делам стороны нашли решение в рамках медиации, не доходя до суда. Фронт-офис должен еще более улучшить работу судов.

Нурсерик Шарипов дал положительную оценку пилотным проектам «Ночной суд», «Виртуальный суд», «Судья-примиритель» и другим, реализуемым в судах области. В ходе беседы с судьями и работниками судов он обозначил ряд задач по их совершенствованию и повышению эффективности работы.

Также состоялось ознакомление с открывшимся музеем судебной власти региона, учебным центром, пресс-центром и кабинетом медиации. Состоялось посещение двух централизованных архивов судов Кызылординской области, суда №2 города Кызылорды, специализированных административного, экономического, уголовного, следственного и ювенального судов, а также Сырдарьинского и Жалагашского районных судов. При осмотре судов особое внимание уделялось их материально-техническому оснащению, организационным вопросам и работе сервисов электронного правосудия.

В ряде судов проведены рабочие совещания. Руководитель Департамента заслушал доклады по основным показателям деятельности судов, дал конкретные поручения по улучшению работы. Присутствующие были проинформированы о реализуемых мерах по модернизации судебной системы в рамках «Семи камней правосудия». «В настоящее время в Верховном Суде активно ведется разработка ряда законопроектов по улучшению правосудия. Планируется дать судье процессуальную свободу при рассмотрении дел, избавить суды от всего лишнего, усовершенствовать систему отбора судей и их карьерного продвижения» - подчеркнул Н.Шарипов. Было особо отмечено, что все нововведения разрабатываются с учетом практических пожеланий участников судебных процессов и самих судей. В ближайшее время все предложения будут внесены в Администрацию Президента.

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