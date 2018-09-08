Для казахстанцев создадут более комфортные условия при обращении в МВД

МВД с правозащитниками запускает проекты «Приемная для граждан» и «Регламент рабочего времени».

МВД для выработки действенных и эффективных методов работы с октября 2017 года в рамках проекта Европейского Союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в Казахстане» запущен «Проектный офис» по модернизации органов внутренних дел, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В работе Проектного офиса принимают участие специалисты разных структурных подразделений министерства внутренних дел Казахстана и правозащитники, а так же международные специалисты и эксперты в организации полицейской работы, работавшие в правоохранительных органах Германии Барбар Энгерс, Великобритании - Билл Мейзер и Северной Ирландии - Томас Петерсон.

Офисом проведена значительная исследовательская работа служебных процессов в органах внутренних дел страны, изучен зарубежный и отечественный опыт модернизации государственной службы и правоохранительной системы.

Сейчас у Офиса имеется 24 проекта, из числа которых министерство уже приступило к реализации проекта фронт-офисов полиции «Приемная для граждан» и проекта «Эффективная полиция: рациональный регламент рабочего времени»

Основным направлением проекта «Приемная для граждан» является клиентоориентированность в работе дежурных частей органов внутренних дел и он находится на стадии реализации в региональных подразделениях.

Именно такое поручение было дано министром Калмуханбетом Касымовым начальникам ДВД по итогам Коллегии МВД за первое полугодие текущего года. Учитывая необходимость дополнительных расходов в регионах поручено внедрить проект в течение одного года.

В первую очередь проектом планируется создание комфортных условий для приема граждан в дежурных частях и их подробного консультирования, учитывая что менее трети посетителей обращаются с заявлениями о правонарушениях, остальным же требуется различная консультативная помощь.

Проект «Регламент рабочего времени» направлен на эффективное выполнение функций полицейской службы при соблюдении временного регламента работы, устранение причин и условий, негативно влияющих на использование человеческого капитала.

Этим проектом так же будет проведен анализ рабочего процесса сотрудников и определение возможности экономии затрат для повышения их заработной платы.

Так же изучены недостатки документооборота, количество различных форм отчетности в органах внутренних дел, экономический эффект соблюдения временного регламента, состояние психологического выгорания сотрудника и «отрыва» его от семьи и другое.

Министерством планируется реализация трехмесячного пилотного проекта «Регламент рабочего времени» в Акмолинской области, куда будут направлены представители Проектного офиса МВД, привлечены эксперты, специалисты по рабочим процессам, аналитики и экономисты.

Специальной фокусной группой ДВД области, созданной для мониторинга и координации Проекта, будут так же использованы рациональные предложения населения.

По итогам реализации пилота будут выработаны предложения по эффективной организации работы и использованию временных и человеческих ресурсов, переформатированию системы документооборота в полиции, техническому решению системы контроля рабочего времени и дальнейшему масштабированию проекта по другим регионам.

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