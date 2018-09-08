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В Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек

39 пострадали.

Фото : © AFP 2018 / Ilyas Akengin8 сентября 2018, 11:47

Шесть человек погибли, 39 получили ранения при ДТП с автобусом на трассе Анкара — Аксарай в Турции, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Согласно первым данным, в аварии, в которой погибли 6 человек, в том числе один ребенок, также пострадали 39 человек", — говорится в сообщении телеканала NTV.

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что пассажирский автобус попал в кювет на участке дороги между Анкарой и Аксараем у поворота на Ортакёй.

Ведется операция по спасению пострадавших в результате аварии. На место ДТП были направлены пожарные бригады и службы скорой помощи.


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