В Турции в ДТП с автобусом погибли шесть человек
39 пострадали.
Фото : © AFP 2018 / Ilyas Akengin8 сентября 2018, 11:47
Шесть человек погибли, 39 получили ранения при ДТП с автобусом на трассе Анкара — Аксарай в Турции, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
"Согласно первым данным, в аварии, в которой погибли 6 человек, в том числе один ребенок, также пострадали 39 человек", — говорится в сообщении телеканала NTV.
Ранее телеканал Haberturk сообщил, что пассажирский автобус попал в кювет на участке дороги между Анкарой и Аксараем у поворота на Ортакёй.
Ведется операция по спасению пострадавших в результате аварии. На место ДТП были направлены пожарные бригады и службы скорой помощи.
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