«Казахфильм» и ряд университетов могут продать частникам

Также возможна продажа ряда железнодорожных больниц в нескольких регионах Казахстана, реализуемых МВД РК.

Киностудию «Казахфильм», ряд университетов и больниц планируется передать в частные руки в рамках программы приватизации до 2020 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на egov.kz.

Список, состоящий из 81 наименования, подлежащих приватизации объектов опубликован 6 сентября.

МОН выставило на продажу АО «Университет КИМЭП», «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана», «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» и прочие.

Министерство культуры реализует АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова», управление делами президента РК – АО «Центральная клиническая больница».

Казахстанский Минфин планирует передать частникам АО «Международный аэропорт города Петропавловска» и «Аэропорт Шымкент».

Также возможна продажа ряда железнодорожных больниц в нескольких регионах Казахстана, реализуемых МВД РК.

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